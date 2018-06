New York (dpa) - Disney geht im Markt für Handy-Spiele in die Offensive. Der amerikanische Unterhaltungsriese übernimmt das Start- Up Tapulous, das erfolgreiche Musikspiele für Apples iPhone entwickelt. Die Firma ist mit 30 Millionen Nutzern einer der erfolgreichsten Spiele-Anbieter auf den Multifunktions-Handys.

Bei den kleinen Games wie «Tap Tap Revenge» muss der Nutzer im Takt die richtigen «Tasten» auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm treffen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Tapulous hat laut Medienberichten weniger als zwei Millionen Dollar an Investitionen gebraucht, um profitabel zu werden. Unter den Geldgebern sind bekannte Namen wie der deutsche Sun-Microsystems- Mitbegründer Andreas Bechtolsheim oder Salesforce-Gründer Marc Benioff.