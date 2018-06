Inhalt Seite 1 — Export bringt Autoindustrie aus der Krise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/München/Detroit (dpa) - Die deutsche Automobilindustrie hat nach der Krise einiges an Boden gutgemacht. Inlandsproduktion und Export legten im ersten Halbjahr kräftig zu, Kurzarbeit ist passé. Die Ausfuhren profitierten von starker Nachfrage aus Asien.

Auch der Zulieferer Continental legte am Freitag gute Bilanzzahlen vor. Der Automarkt in den USA verlor im Juni etwas an Schwung.

Die Pkw-Inlandsproduktion stieg im ersten Halbjahr um 23 Prozent auf 2,85 Millionen Fahrzeuge, bilanzierte der Verband der Automobilindustrie (VDA) in Berlin. Er erwartet eine nachlassende Dynamik in der zweiten Hälfte und deshalb fürs gesamte Jahr lediglich ein Plus von mindestens 10 Prozent. Die damit erreichten 5,45 Millionen produzierten Pkw wären 100 000 weniger als im Jahr 2008.

Die Pkw-Exporte erhöhten sich im Vergleich zur Vorjahresperiode um 44 Prozent auf 2,16 Millionen Autos. VDA-Präsident Matthias Wissmann: «Damit liegen wir nur noch fünf Prozent unter dem Niveau des Jahres 2008.

Für das Gesamtjahr erwartet der VDA eine Steigerung der Pkw- Ausfuhren um mindestens 20 Prozent auf mehr als 4,15 Millionen Fahrzeuge. «Damit werden wir auch über dem Exportniveau des Jahres 2008 liegen und vom bisherigen Ausfuhrrekord 2007 nur noch wenig entfernt sein», sagte Wissmann. Vor allem in China ziehe die Nachfrage nach Oberklassemodellen deutscher Marken kräftig an.

Das bestätigte Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche auf einer Tagung in München. Die ersten Monate des Jahres seien gerade für die deutschen Premiumhersteller besonders erfolgreich gewesen. Die beste Zeit des Autos komme erst noch - «nicht trotz, sondern wegen des Umbruchs in unserer Branche». Es gelte, die Chancen zu nutzen, die die neuen Absatzmärkte und die Umweltaspekte böten.

Schwach entwickelt hat sich zuletzt der Absatz in Deutschland. Im ersten Halbjahr seien 1,47 Millionen Pkw in Deutschland neu zugelassen worden, das sind 29 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2009. Der Pkw-Inlandsmarkt sei «natürlich überzeichnet durch das hohe Neuzulassungsvolumen des Vorjahres» als Folge der Abwrackprämie und der neu geordneten Kfz-Steuer, sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann.