Johannesburg (dpa) - Kevin-Prince Boateng steht in Ghanas Startelf für das WM-Viertelfinale gegen Uruguay in Johannesburg. Der gebürtige Berliner hatte nach seiner Oberschenkelverletzung erst gestern wieder mit der Mannschaft trainiert. Trainer Milovan Rajevac hatte den Einsatz des 23-jährigen Mittelfeldspielers bis zuletzt offen gelassen. Die «Black Stars» wollen heute als erstes afrikanisches Team in das Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft einziehen.

