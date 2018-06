Washington (dpa) - Ein unbemannter Versorgungstransporter ist beim Andocken an die Internationale Raumstation ISS außer Kontrolle geraten. Der russische Raumfrachter «Progress 38» verfehlte die ISS bei seinem Anflug. Das teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Warum das Andockmanöver scheiterte, ist nicht bekannt. Nach Angaben einer NASA-Sprecherin arbeiten Ingenieure an einer Lösung. Der Transporter war vorgestern ins All gestartet. Er soll rund zweieinhalb Tonnen Lebensmittel, Kleidung und Ausrüstung auf die ISS bringen.

