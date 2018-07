Apolda (dpa) - In Thüringen ist eine Frau von Wespen angegriffen worden. Die 61-Jährige reagierte allergisch auf den Stich und starb. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau in Apolda Altglas in einen Flaschencontainer geworfen. Darin lebten die Wespen. Sie wurden aggressiv und attackierten die 61-Jährige. Die Polizei sicherte den Container mit dem Wespennest ab. Fachleute sollen es nun beseitigen.

