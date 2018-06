Berlin (dpa) - Die Spitzen von Union und FDP haben ihr Gespräch über ein finanzielles Notprogramm für die gesetzlichen Krankenkassen beendet. Wie schon gestern wurde über Ergebnisse nichts bekannt. Die Koalition will die Eckpunkte der Finanzierungsreform nun in der kommenden Woche vorlegen. Die Kassen steuern im kommenden Jahr auf ein Rekorddefizit von etwa elf Milliarden Euro zu. Die FDP will eine vom Einkommen unabhängige Prämie mit Sozialausgleich. Die CSU ist dagegen für ein Konzept prozentualer Zusatzbeiträge.

