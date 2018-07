Berlin (dpa) - Die Hitzewelle macht den Landwirten zu schaffen. Der Bauernverband befürchtet deutliche Ernteschäden. Das sagte Bauernpräsident Gerd Sonnleitner in Berlin. In Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt gebe es bereits Hitzeschäden beim Getreide. Auch in Bayern seien Trockenschäden sichtbar. Laut Sonnleitner kann es auch beim Mais Schäden geben, wenn dieser zu wenig Wasser bekommt. Für morgen hat der Deutsche Wetterdienst Spitzenwerte von 38 Grad vorhergesagt.

