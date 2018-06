Inhalt Seite 1 — Angeklagte: Wollten Brunner nicht töten Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Mit Entschuldigungen und Teilgeständnissen hat der Mordprozess im Fall Dominik Brunner begonnen. Beide Angeklagten bestritten am Dienstag zum Prozessauftakt vor dem Landgericht München I jede Tötungsabsicht: Der Manager sei es gewesen, der den ersten Faustschlag setzte.

Daraufhin habe sich die Schlägerei entwickelt. Vor der Tat hatten beide Jugendliche nach eigenen Angaben reichlich getrunken - schon zum Frühstück gab es Wodka mit Orangensaft.

Er habe zu keinem Zeitpunkt der Auseinandersetzung mit Brunners Tod gerechnet und ihn auch nicht gewollt, sagte der 19 Jahre alte Markus S. - er wisse, dass er absolut falsch reagiert habe und ihm tue der Tod des Managers «unendlich leid». Auch der 18-jährige Sebastian L. sagte, er habe nie mit dem Tod des 50-Jährigen gerechnet. «Ich wollte nie, dass sowas passiert», sagte der 18- Jährige. «Ich weiß, dass es dafür keine Entschuldigung gibt - es ist ein Mensch gestorben.»

Markus S. und Sebastian L. sind wegen Mordes angeklagt. Sie haben laut Staatsanwaltschaft Brunner im vergangenen Herbst auf dem Münchner S-Bahnhof Solln zu Tode geprügelt, als er sich schützend vor zwei Schülerinnen und zwei Schüler stellte. Zuvor hatten die Jugendlichen den Ermittlungen zufolge die Kinder bedroht und 15 Euro von ihnen verlangt.

Doch das sei nicht ganz ernst gemeint gewesen, beteuerten beide Angeklagten vor Gericht. Er habe zwar zu den Schülern gesagt, «dass wir sie abziehen wollen», sagte Sebastian L. - «ich wollte halt Angst machen». Tatsächlich aber hätten er und sein Kumpan in der S-Bahn bereits von dem Plan abgelassen, von den Schülern Geld zu erpressen. Beide hätten in der S-Bahn Musik gehört. Nur wegen des Geplänkels mit Brunner und den Schülern seien sie zwei Stationen zu weit gefahren und somit ebenfalls am S-Bahnhof Solln ausgestiegen. Er habe das Gefühl gehabt, die Schüler hätten über ihn und Markus S. gelästert, sagt Sebastian L. Dass Brunner die Polizei angerufen habe, sei ihm egal gewesen, sagt Sebastian L.: «Außer gestänkert, hab ich nichts gemacht.»

Der Tag hatte für die jungen Männer schon mit Alkohol begonnen: Übriggebliebenen Wodka mit Orangensaft vom Vortag habe es nach dem Aufstehen gegeben, berichteten die beiden. Markus S. hatte bis zum Nachmittag fünf halbe Bier und eine halbe Flasche Wodka intus, wie er aussagte.

Für Markus S. verlas sein Anwalt eine Erklärung. Darin beruft sich der 19-Jährige auf Gedächtnislücken. «Ich würde gerne selbst zu der Aufklärung meines schrecklichen Handelns beitragen» - er könne sich aber nicht genau erinnern.