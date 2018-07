Inhalt Seite 1 — Löw peilt EM-Titel 2012 an: «Motivation extrem hoch» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Deutschland jubelt - Joachim Löw unternimmt mit seinen noch ungekrönten jungen «WM-Champions» bei der Europameisterschaft 2012 den nächsten Anlauf zum Titelgewinn. «Die Motivation ist extrem hoch, diese Mannschaft weiterzuentwickeln und weiterzuführen», verkündete der Bundestrainer nach der Verlängerung seines Vertrags bis zum 31. Juli 2012. «Wir haben eine sehr, sehr gute Basis. Wir sehen viel Potenzial», erklärte der 50-Jährige, der den WM-Dritten seit dem Sommer 2006 als Cheftrainer anführt.

«Es ist kein Selbstläufer», mahnte jedoch prompt Oliver Bierhoff. Auch der 42 Jahre alte Teammanager setzte unmittelbar vor einer Pressekonferenz in der Frankfurter DFB-Zentrale seine Unterschrift unter den neuen Zweijahres-Kontrakt. Die gesamte sportliche Leitung, die durch Co-Trainer Hans-Dieter Flick und Bundestorwarttrainer Andreas Köpke komplettiert wird, bleibt bis zum Turnier in Polen und der Ukraine zusammen. «Man hat gespürt, dass alle mit großer Freude auf die nächsten beiden Jahre schauen», erklärte Löw zufrieden.

Beim öffentlich demonstrierten Schmusekurs stellten sowohl DFB- Präsident Theo Zwanziger als auch Löw die «sehr unkomplizierten Gespräche» nach der noch zu Jahresbeginn unter lautstarkem Getöse geplatzten vorzeitigen Verlängerung heraus. «Wir haben den Bundestrainer, der zu dieser Mannschaft passt», schwärmte Zwanziger.

«Lieber Joachim Löw, lieber Oliver Bierhoff, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit», verkündete Zwanziger feierlich bei der von mehreren TV-Sendern live übertragenen PK. Die Weiterverpflichtung von Löw könne auch «Einfluss» darauf haben, ob er sich auf dem Verbandstag am 21./22. Oktober in Essen als Präsident zur Wiederwahl stelle, erklärte der 65 Jahre alte Funktionär: «Aber es ist nicht entscheidend. Ich beginne jetzt mit dem Nachdenken.»

Zwanziger sprach von einer Verlängerung zu «moderaten Bedingungen» - die Gehälter von Löw & Co. wurden angehoben. Mit der Schnelligkeit der über das Wochenende festgezurrten Vertragsverlängerung wollten beide Seiten auch beweisen, dass ihr Verhältnis inzwischen wieder intakt ist. «So schnell geht es, wenn man Vertrauen zueinander hat», betonte DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach. Am Samstagmittag hatte Löw sein grundsätzliches Ja-Wort an den DFB übermittelt.

Beide Seiten sind bei ihrem erstaunlich zügigen Verhandlungserfolg aufeinander zugegangen. Ein großer Konfliktpunkt wurde in der bislang schwierigen Zusammenarbeit mit DFB-Sportdirektor Matthias Sammer beseitigt. Bierhoff gibt die Verantwortung für den administrativen Bereich der U 21-Auswahl an den Ex-Nationalspieler ab. Zwanziger nannte das «eine große Geste» von Bierhoff. Er machte zugleich Sammer klar, dass die letzte sportliche Verantwortung bei Löw liegt. «Der Chef unter den sportlichen Führern ist immer der Bundestrainer.» Löw betonte: «Die Arbeitsbedingungen beim DFB sind optimal für uns.»

Bereits am 11. August, neun Tage vor dem Start der Bundesliga, steht das nächste Länderspiel in Kopenhagen gegen Dänemark auf dem Programm. Ob dann wieder Michael Ballack (33) als Kapitän die DFB-Elf anführen wird oder der Münchner Philipp Lahm (26) die Position über die WM hinaus behalten darf, ließ Löw offen. «Heute ist nicht der Zeitpunkt, über diese Frage zu sprechen», sagte er. Erst einmal müsse man abwarten, ob es bei Ballack nach dessen Fußverletzung «für Dänemark reicht». Es kann zudem sein, dass Löw mit Rücksicht auf einige Top-Clubs wie Bayern München oder Werder Bremen auf WM- Stammspieler wie Lahm oder Özil bei dem Testspiel verzichtet.