München (dpa) - Reuig sitzen die beiden jungen Männer auf der Anklagebank. Sebastian L. und Markus S. müssen sich seit Dienstag wegen Mordes an dem Manager Dominik Brunner vor dem Landgericht München I verantworten.

«Ich weiß, dass das, was ich getan habe, nicht zu entschuldigen ist», sagt der 19 Jahre alte Markus S. «Mir tut der Tod des Herrn Brunner so unendlich leid, ich kann es nicht beschreiben.»

Die Tat erklärt Markus S., der als Haupttäter gilt, mit einem Aussetzer. «Ich muss wohl einen Blackout gehabt haben», lässt er über seine Anwälte mitteilen. Auch der 18-jährige Sebastian L. sagt: «Es tut mir von Herzen leid. Ich wollte nie, dass so was passiert.» Es sei Brunner gewesen, der als erster zugeschlagen habe - sie hätten eigentlich vorbeigehen wollen, beteuern beide.

Gegenüber auf der Bank der Nebenklage hört Brunners Vater Oskar gefasst zu. Keine Regung offenbart, was er von den Worten der mutmaßlichen Mörder seines Sohnes hält.

Regungslos haben die beiden Angeklagten vor Prozessbeginn minutenlang das Blitzlichtgewitter der Fotografen über sich ergehen lassen. Laut Anklage haben sie Brunner am 12. September 2009 auf dem Münchner S-Bahnhof Solln mit Schlägen und Tritten getötet - aus Rache für seine Einmischung in einem Streit mit Schülern. Brunner hatte vier Jugendliche in Schutz genommen, von denen die beiden Angeklagten 15 Euro haben wollten.

Aus Ärger über das aus ihrer Sicht anmaßende Eingreifen des 50- Jährigen hätten die Angeklagten Brunner binnen einer Minute unter wüsten Beschimpfungen zusammengeschlagen, sagt Staatsanwältin Verena Käbisch. Mit einem Schlüsselbund als Waffe habe Markus S. Brunner schwer verletzt und selbst dann noch mit dem Fuß gegen den Kopf des Managers getreten, als dieser schon schwer verletzt am Boden lag.

Die Tat löste in ganz Deutschland Entsetzen aus. «Unfassbar tragisch bist Du von uns gegangen, weil Du andere beschützt hast», schrieben Brunners Eltern in ihrer Todesanzeige. Ruhig sitzt Oskar Brunner nun im Gerichtssaal. In einer Erklärung lässt seine Anwältin wissen, er vertraue darauf, dass «das Gericht für beide Angeklagten eine tat-, schuld- und erzieherisch angemessene Rechtsfolge finden» werde. Reden will er nicht. «Den Eheleuten Brunner geht es psychisch und physisch seit dem Tod ihres Sohnes Dominik Brunner sehr schlecht», heißt es in der Erklärung. Felicitas Brunner sei inzwischen ein Pflegefall.