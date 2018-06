Inhalt Seite 1 — CDU-Spitze fürchtet nach Beust-Rücktritt Erosion Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Nach dem Rückzug des Hamburger Bürgermeisters Ole von Beust gibt es in der CDU Sorgen um Auflösungserscheinungen an der Parteispitze. Die CDU-Vorsitzende und Kanzlerin Angela Merkel sagte am Montag in Berlin, sie bedauere Beusts Entscheidung:

«Ole von Beust hat über viele Jahre in der CDU gezeigt, dass die CDU auch in großen Städten mehrheitsfähig ist.» Mit Schwarz-Grün in Hamburg habe er für die CDU Neuland betreten. Mehrere CDU-Spitzenpolitiker versuchten am Montag den Eindruck zu zerstreuen, das Aus für Beust könne auch das Ende von Schwarz-Grün in der Hansestadt sein.

Der Chef der Jungen Union, Philipp Mißfelder, sagte vor einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin, man habe den Eindruck, dass auch Leute, die man in der CDU-Führung dringend brauche, eher etwas anderes machen wollten als sich der Partei zu verpflichten. Er wünsche sich mehr Teamgeist. Zwar sei Beusts Rücktritt eine private Entscheidung. «Trotzdem: In der Summe entsteht der Eindruck eines Erosionsprozesses. Und den gilt es zu vermeiden, wenn wir erfolgreich in den nächsten Monaten sein wollen.»

Mit Beusts Rücktritt zum 25. August verliert Merkel bereits den sechsten erfahrenen CDU-Landesregierungschef innerhalb eines Jahres.

Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sagte «Handelsblatt Online», Beusts Entscheidung werfe die CDU zwar nicht um. «Aber wenn innerhalb eines Jahres sechs Regierungschefs, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen, ihr Amt quittieren, dann entsteht der Eindruck eines Erosionsprozesses.»

Der demnächst ebenfalls aus dem Amt scheidende hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU) wies den Eindruck einer Erosion dagegen zurück. «Das ist ein Veränderungsprozess in einer Partei, die lange regiert hat.»

Beust betonte, er gehe seinen Schritt ohne Groll. Die CDU sei lange nicht nur seine politische Heimat, sondern «auch die Korsettstange meines Lebens gewesen». Zugleich betonte er: «Jeder ist im Land ersetzbar. In Berlin ist auch jeder ersetzbar.» Eine Gefahr für Schwarz-Grün in Hamburg sehe er nicht.