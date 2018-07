Inhalt Seite 1 — Goldman Sachs-Gewinn bricht ein Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York (dpa) - Die erfolgsverwöhnte US-Investmentbank Goldman Sachs hat einen Dämpfer erhalten: Ein schleppend laufendes Kapitalmarktgeschäft, die britische Bonussteuer und die Rekordstrafe der Börsenaufsicht SEC haben den Gewinn im zweiten Quartal auf unterm Strich 453 Millionen Dollar gedrückt.

Vor einem Jahr hatte die profitabelste aller Wall-Street-Banken noch 2,7 Milliarden Dollar verdient. «Das Marktumfeld ist während des zweiten Quartals schwieriger geworden», sagte Bankchef Lloyd Blankfein am Dienstag. Die Kunden hätten sich zurückgehalten. Die Erträge lagen mit 8,8 Milliarden Dollar deutlich niedriger als im Vorjahr und auch niedriger als zu Beginn dieses Jahres. Das wichtige Geschäft mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen - der Gewinnbringer in den jüngsten Krisenzeiten - knickte ein.

Mit einem derartigen Abrutschen hatten die Anleger nicht gerechnet. Im frühen Handel fiel die Goldman-Sachs-Aktie um mehr als 2 Prozent. Dabei war auch bei der Konkurrenz das gesamte Investmentbanking schwach gelaufen. Die Citigroup musste einen deutlichen Gewinnrückgang verkraften, die Bank of America hielt sich nur knapp. Einzig die Nummer eins der Branche, JPMorgan, brillierte ein ums andere Mal.

Bei Goldman kamen die Millionenlasten erschwerend hinzu: Mit der Bonussteuer will die britische Regierung die Finanzmärkte zügeln. Goldman Sachs kostete das 600 Millionen Dollar. Ein Rückzug aus London kommt für das Haus dennoch nicht in Frage, wie Finanzchef David Viniar in einer Telefonkonferenz beteuerte: «Wir machen dort seit Jahren Geschäfte.»

Die Goldman-Banker gehören zu den absoluten Top-Verdienern mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von zuletzt einer halben Million Dollar. Für Politiker entwickelte sich das Haus deshalb zur idealen Zielscheibe für die Kritik an der Maßlosigkeit der Finanzwelt. Das harte Vorgehen der US-Börsenaufsicht war unter Bankern als politische Intrige gebrandmarkt worden mit dem Ziel, Stimmung für die Finanzmarkt-Reform von US-Präsident Barack Obama zu machen.

Die SEC-Strafe schlug mit 550 Millionen Dollar zu Buche. Die Börsenaufsicht hatte Goldman Sachs vorgeworfen, Anleger beim Verkauf von Hypothekenpapieren hinters Licht geführt zu haben, indem die Bank ihnen die Rolle eines großen Hedgefonds verheimlichte, der gegen die Wertpapiere wettete. Die SEC stellte die Führungsspitze öffentlich an den Pranger.

Auch die Düsseldorfer Mittelstandsbank IKB gehörte zu den geschädigten Investoren. 150 Millionen Dollar aus der Strafsumme von insgesamt 550 Millionen Dollar fließen nun nach Deutschland, möglicherweise an die staatliche Förderbank KfW, deren Milliardenhilfe die IKB vor dem Zusammenbruch rettete.