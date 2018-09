Warentest: Miese Noten für Anlageberatung bei Banken

Berlin (dpa) - Die Anlageberatung bei Geldinstituten in Deutschland hat sich laut Stiftung Warentest weiter verschlechtert - allen Beteuerungen der Branche nach der Finanzkrise zum Trotz. Nach Testbesuchen in 21 Banken, Volksbanken und Sparkassen bekamen sechs Institute die negativste Note «mangelhaft». Die Note «gut» wurde gar nicht vergeben, wie die Stiftung am Dienstag in Berlin mitteilte. Das «jämmerliche» Ergebnis sei noch schlechter als in einer ersten Studie im vergangenen Jahr. Verbraucherschützer forderten mehr Kontrollen.

Goldman Sachs muss Bonussteuer abdrücken: Gewinn fällt

New York (dpa) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat im zweiten Quartal einen Dämpfer erhalten: Ein schleppend laufendes Geschäft, die britische Bonussteuer und die Rekordstrafe der Börsenaufsicht SEC haben den Gewinn auf unterm Strich 453 Millionen Dollar gedrückt. Vor einem Jahr hatte die profitabelste aller Wall- Street-Banken noch 2,7 Milliarden Dollar verdient. «Das Marktumfeld ist während des zweiten Quartals schwieriger geworden», sagte Bankchef Lloyd Blankfein am Dienstag. Die Erträge lagen mit 8,8 Milliarden Dollar deutlich niedriger als im Vorjahr und auch als im ersten Quartal.

Eishersteller fahren Sonderschichten

Frankfurt/Bonn (dpa) - Ob nun aus der Packung, in der Waffel oder am Stiel: Speiseeis hat in Deutschland Hochkonjunktur. Alle großen Hersteller berichten von Sonderschichten und gehen davon aus, dass die heißen Temperaturen den Eishunger weiter ankurbeln werden. Der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) rechnet mit einem außergewöhnlich guten Jahr für die Branche, dämpft aber die Hoffnung auf neue Rekorde. «Ob wir an den Spitzenwert von 8,7 Litern Eis pro Kopf aus dem Jahr 2003 mit seinem Jahrhundertsommer herankommen, können wir noch nicht sagen, weil das Frühjahr schlecht lief», sagte der Eisexperte vom BDSI, Ernst Kammerinke, am Dienstag.

Vattenfall und München planen Windkraft-Park vor Sylt