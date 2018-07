Los Angeles/New York (dpa) - Nicht heimlich, aber trotzdem vor den Kameras verborgen sollte Lindsay Lohan am Dienstag in Beverly Hills ihre Gefängnisstrafe antreten. Amerikanische Medien hatten spekuliert, dass die Schauspielerin vielleicht insgeheim früher als nötig in Haft gehen werde, um dem Blitzlichtgewitter auszuweichen.

Das Gericht teilte inzwischen mit, dass der Hafttermin am Dienstagmorgen (0830 Uhr Ortszeit/1730 Uhr MEZ) nichtöffentlich sein werde. Bilder von der 24 Jahre alten Alkoholsünderin in Handschellen werde es nicht geben, berichtete CNN. Lohan war am 6. Juli wegen der Verletzung von Bewährungsauflagen zu 90 Tagen Haft verurteilt worden. Im Gerichtssaal war sie in Tränen ausgebrochen. Am Abend vor dem Haftantritt war ihr noch zum Scherzen zumute. In einer Twitterbotschaft witzelte die Schauspielerin, sie habe lediglich damit Erfahrung, für Disney-Filme bestellt zu werden. «(...) habe nie gedacht, einmal ins Gefängnis bestellt zu werden (...)».

Unmittelbar zuvor war ihr Verteidiger abgesprungen, der Staranwalt Robert Shapiro. Nach Angaben des Senders KTLA hatte der einstige Verteidiger des wegen Mordes angeklagten Footballstars O. J. Simpson bei einem eilig einberufenen Treffen mit Lohan und der Richterin Marsha Revel seinen Rückzug bekannt gegeben. Gründe habe er nicht genannt.

Vor wenigen Tagen hatte Shapiro noch erklärt, er werde Lohan verteidigen, «unter der Bedingung, dass sie sich mit allen Bestimmungen ihrer Bewährung einverstanden erklärt. Dazu gehört auch die Zeit im Gefängnis, die Richterin Marsha Revel angeordnet hat», sagte Shapiro am Freitag in einer Erklärung.

Die 24 Jahre alte Schauspielerin hatte sich in der vergangenen Woche freiwillig in die Entzugsklinik Pickford Lofts in West Hollywood begeben. Die Luxusklinik hatte Anwalt Shapiro mitgegründet, nachdem sein Sohn 2005 an einer Überdosis Drogen gestorben war. In den vergangenen Tagen hatte Lohan dort von ihrer Mutter, einer Schwester und Freunden Besuch erhalten.