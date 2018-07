Inhalt Seite 1 — Klage um Hasenbilder an der Tafel abgewiesen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vechta (dpa) - Im Streit um Hasenbilder an der Schultafel ist eine Lehrerin vor dem Amtsgericht Vechta gescheitert. Die Pädagogin hatte gegen eine Schülerin auf Unterlassung geklagt.

Sie hatte per Gericht durchsetzen wollen, dass die 16-jährige Kim keine Hasen mehr an die Tafel male und auch nicht mehr behaupte, sie drehe beim Anblick von Hasen durch. «Die Klage wird abgewiesen», sagte Richter Hermann Pieper am Dienstag. Gegen die Entscheidung kann die Lehrerin Berufung einlegen. Die Kosten des Verfahrens muss sie tragen.

Eine Lehrerin mit Angst vor Hasen - der Fall hatte deutschlandweit Schlagzeilen gemacht. Die Frau war Thema in Boulevardsendungen im Fernsehen und von Glossen in Zeitungen. Der Medienrummel in dem kleinen Gerichtssaal im Amtsgericht Vechta war deshalb groß. Sogar ein Fernsehteam aus Osteuropa war in die niedersächsische Kreisstadt gekommen, um das Urteil zu hören.

Ins Rollen kam der Fall durch einen Zufall: Denn die Schülerin kannte die Lehrerin von früher von einer anderen Schule - und erzählte vom Hasen-Stress dort. Die Pädagogin hatte 2008 an der Schule im Ort Goldenstedt im Kreis Vechta eine Schülerin wegen ähnlicher Geschichten über Hasenbilder verklagt. Der Rechtsstreit damals endete mit einem Vergleich: Die Ex-Schülerin hatte sich verpflichtet, nicht mehr zu behaupten, dass die Pädagogin Angst vor Hasen habe.

Dann wechselte Kim 2009 von Goldenstedt in die wenige Kilometer entfernte Kreisstadt Vechta. Auch die Lehrerin wechselte an ihre Schule dort. Als der Klassenlehrer zum Schuljahresbeginn die Riege der Pädagogen aufzählte und der Name der Klägerin fiel, habe sie in der Klasse «oh, nee» gesagt, hatte Kim vor einigen Wochen erzählt. Darauf von anderen angesprochen, habe sie ihren neuen Mitschülern berichtet, dass die Lehrerin in ihrer alten Schule aus dem Unterricht geflüchtet sei, wenn sie Zeichnungen von Hasen gesehen habe.

Damit machte das alte Gerücht auch seine Runde an der neuen Schule. Man habe sehen wollen, wie die Lehrerin reagiert, hatte eine andere Schülerin als Zeugin während des Prozesses ausgesagt. Mit dem Resultat, dass irgendjemand von den Schülern Hasen an die Tafel malte. Und die arme Lehrerin unter Tränen aus der Klasse lief. Das hatte die Schülerin vor Gericht bezeugt.

Sie selber habe aber niemals Hasen an die Tafel gemalt, hatte Kim während des Prozesses betont. Und diese Darstellung auch noch mal am Dienstag bekräftigt. Sie war zwar nicht bei der Urteilsverkündung dabei, weil sie einen Ferienjob hat und arbeiten musste. Sie äußerte sich aber nach der Verhandlung.