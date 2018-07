Düsseldorf (dpa) - Die nordrhein-westfälische CDU lässt offen, ob die Basis bei der Nachfolge von Jürgen Rüttgers als CDU-Landesvorsitzender mitreden darf. Nach mehrstündiger Diskussion beschloss der Landesvorstand in Düsseldorf, zunächst abzuwarten, ob sich mehr als ein Kandidat um das Amt bewerben wird. Falls sich bis zum 30. August mehrere Wettbewerber melden, will der Landesvorstand nach der Sommerpause entscheiden, ob es eine Mitgliederbefragung geben soll. Die letzte Entscheidung solle aber in jedem Fall ein vorgezogener Landesparteitag im Herbst treffen, heißt es.

