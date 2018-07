Limburg (dpa) - Ein technischer Defekt war möglicherweise die Ursache für den Brand im hessischen Limburg mit sechs Toten. Die bisherigen Erkenntnisse der Ermittler wiesen darauf hin, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen, so dass auch noch andere Ursachen infrage kämen. Bei dem Feuer in einem Bauernhaus im Ortsteil Dietkirchen starben in der vergangenen Nacht eine fünfköpfige Familie und ein polnischer Erntehelfer. Vier Menschen wurden verletzt.

