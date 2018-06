Inhalt Seite 1 — Bahn entschädigt Hitzeopfer mit Bargeld Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die Bahn zahlt Fahrgästen, die in überhitzten Zügen kollabiert sind, jetzt auch ein Schmerzensgeld. Alle Reisenden, die wegen ausgefallener Klimaanlagen ärztlich behandelt werden mussten, erhalten 500 Euro in bar, teilte der Verkehrskonzern am Mittwoch in Berlin mit.

Die Betroffenen sollten «wenn möglich» eine ärztliche Bescheinigung vorlegen, sagte eine Sprecherin. Unabhängig davon bleibt es für alle Betroffenen bei der bereits angekündigten Entschädigung in Form von Reisegutscheinen.

Bislang wurden nach Unternehmensangaben etwa 2200 Bahnfahrer mit Gutscheinen im Wert von rund 130 000 Euro entschädigt. Von defekten Klimaanlagen waren vor gut einer Woche an mehreren Tagen die Fahrgäste in etwa 50 Fernzügen betroffen. In einem dramatischen Fall am 10. Juli wurde ein Zug in Bielefeld gestoppt. Mehrere Schüler waren wegen der Hitze im ICE kollabiert. Neun von ihnen kamen ins Krankenhaus.

Mit der jetzt beschlossenen Wiedergutmachung halte die Bahn Wort, sagte Bahnchef Rüdiger Grube. «Leider können wir damit die Vorfälle nicht rückgängig machen, setzen aber alles daran, dies künftig zu verhindern.» Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) kritisierte die Beschränkung des Schmerzensgeldes auf Reisende mit Attest. «Jeder, der in überhitzten ICE-Zügen fahren musste, sollte seinen Fahrpreis erstattet bekommen und zusätzlich 300 Euro erhalten», meinte VZBV-Vorstand Gerd Billen. «Wer das Vertrauen der Fahrgäste wiedergewinnen will, sollte keine kleinkarierten Angebote machen.»

Nach wie vor gilt: Fahrgäste aus Zügen, deren Klimaanlage komplett ausgefallen ist, erhalten auf Antrag 50 Prozent des gezahlten Fahrpreises als Gutschein. Passagiere, die ärztlich versorgt werden mussten, bekommen 150 Prozent des Fahrpreises als Entschädigung. Bei Verspätungen kämen die üblichen Erstattungen hinzu, stellte die Bahn klar.

Bahnchef Grube und Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) wollen bei einem Treffen an diesem Donnerstag in Berlin Mitglieder des Bundestags-Verkehrsausschusses über Ursachen und Folgen der Pannenserie informieren. Betroffene Fahrgäste hatten auch das Verhalten einiger Bahnmitarbeiter kritisiert. Gegen den Zugchef des in Bielefeld gestoppten ICE ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung und unterlassene Hilfeleistung. Es geht um die Frage, ob der Mann den Zug früher hätte anhalten müssen.

Probleme mit den Klimaanlagen gab es nach Informationen des Berliner «Tagesspiegels» (Mittwoch) schon früher. In einer internen Statistik des Unternehmens sei für den Juni 2008 bei durchschnittlich vier der 44 ICE-2-Züge «Klima defekt» vermerkt. Der Mittelwert für den Juli lag bei drei, für den August bei sieben Zügen.