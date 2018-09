Merkel bereitet Deutschland auf schwierigen Herbst vor

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmt die Menschen auf schwierige Zeiten ein. In den kommenden Monaten seien wichtige Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel zum Sparpaket und zur Gesundheitsreform. Merkel geht trotz der Streitereien in der Koalition davon aus, dass Schwarz-Gelb auch zum Ende der Legislaturperiode noch an der Macht ist. Der Streit gehört nach Auffassung der Kanzlerin der Vergangenheit an. Kontroverse Debatten seien aber auch weiterhin notwendig, sagte die Kanzlerin.

Aufatmen bei Robert Zollitsch: Ermittlungen eingestellt

Konstanz (dpa) - Gegen den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Robert Zollitsch wird nicht mehr ermittelt. Gegen ihn bestand der Verdacht der Beihilfe zum sexuellen Kindesmissbrauch. Ein Missbrauchsopfer hatte Zollitsch vorgeworfen, für den Einsatz eines Paters am Kloster Birnau mitverantwortlich gewesen zu sein. Dieser Pater hatte zuvor Kinder missbraucht. Die Staatsanwaltschaft aber sah keine Grundlage für eine strafrechtliche Verantwortung von Zollitsch. Das erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg hatte die Vorwürfe von Beginn an als substanzlos zurückgewiesen.

Hausärzte warnen: Sparpläne bedrohen Patientenleben

Berlin (dpa) - Die Hausärzte warnen vor Todesfällen als Folge der Sparpläne der Bundesregierung. In den kommenden Monaten wollen sie notfalls mit Praxisschließungen und der Rückgabe ihrer Kassenzulassung für mehr Geld kämpfen. Bundesregierung, FDP, CDU und Krankenkassen reagierten empört auf die Schreckensszenarien. Die Allgemeinmediziner wenden sich gegen das Vorhaben, ihnen kein höheres Honorarplus als den anderen Ärzten mehr zuzugestehen. Diese Grenze soll für neue Hausarztverträge gelten.

Verfassungsschutz darf Linke beobachten