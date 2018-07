New York (dpa) - Aussagen des US-Notenbankchefs Ben Bernanke zur heimischen Wirtschaft haben die wichtigsten US-Aktienindizes tief ins Minus gedrückt. Der Fed-Chef sagte in einer Rede vor dem US-Senat, dass der Wachstumsausblick für die USA von ungewöhnlich hoher Unsicherheit geprägt sei. Der Dow Jones Industrial verlor 1,07 Prozent auf 10 120,53 Punkte, nachdem er unmittelbar vor der Rede mit knapp 10 250 Punkten noch leicht im Plus gelegen hatte. Der Euro geriet nach der Bernanke-Rede ebenfalls unter Druck und rutschte im Tief bis auf 1,2734 US-Dollar ab.

