Seoul (dpa) - US-Außenministerin Hillary Clinton ist zu Gesprächen mit der südkoreanischen Regierung in Seoul eingetroffen. Clinton und US-Verteidigungsminister Robert Gates wollen mit ihren südkoreanischen Kollegen neben der Allianz beider Länder die Lage auf der koreanischen Halbinsel erörtern. Im Mittelpunkt steht dabei der Konflikt um die Versenkung eines südkoreanischen Kriegsschiffes und der Streit um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm. Clinton hatte zuvor an der Afghanistan-Konferenz in Kabul teilgenommen.

