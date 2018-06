Berlin (dpa) - Sollte die Wehrpflicht abgeschafft werden, könnte das negative Folgen für den Zivildienst haben. Davor warnt das Deutsche Rote Kreuz. Die Zivildienstleistenden seien ein ganz wichtiger Faktor in allen humanitären Organisationen und damit in der Gesellschaft, sagte DRK-Präsident Rudolf Seiters der «Augsburger Allgemeinen». Die Wehrpflicht steht nach Plänen des Verteidigungsministeriums auf der Kippe. In zwei von drei Modellen für eine Bundeswehrreform ist der Pflichtdienst nicht mehr enthalten.

