Los Angeles (dpa) - Stalker-Alarm für Jennifer Aniston: Die 41-jährige Hollywood-Schauspielerin hat vor einem Gericht in Los Angeles eine einstweilige Verfügung gegen einen psychisch kranken Fan erwirkt. Die Polizei hatte den Mann in der vergangenen Woche festgenommen, als er um Anistons Haus schlich, berichtet der Internetdienst TMZ.com. Er habe dort auf der Lauer gelegen und einen scharfen Gegenstand, eine Tüte und eine Rolle Klebeband dabei gehabt, heißt es laut TMZ.com in dem entsprechenden Gerichtsdokument.

