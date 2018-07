Houston (dpa) - Der britische Energiekonzern BP sammelt fleißig Geld ein, um die Schäden der Ölpest im Golf von Mexiko bezahlen zu können. Für 7 Milliarden Dollar wechselten mehrere Öl-und Gasfelder in den US-Bundesstaaten Texas und New Mexiko sowie in Kanada und der ägyptischen Wüste den Besitzer. Zugeschlagen hat der US-Förderer Apache. Die beiden Unternehmen gaben das Geschäft gestern bekannt. Bereits seit Tagen wird über die anstehenden Verkäufe spekuliert.

