Frankfurt/Main (dpa) - Nach vier Verlusttagen in Folge hat der Dax wieder den Weg nach oben gefunden. Doch als am Nachmittag die Wall Street schwächelte, schrumpften auch die Gewinne im deutschen Leitindex zusammen. Der Index rettete ein Plus von 0,38 Prozent auf 5990,38 Punkte. Der Referenzkurs des Euro fiel: Die Europäische Zentralbank setzte ihn auf 1,2817 US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7802 Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.