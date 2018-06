Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel verabschiedet sich heute in den Sommerurlaub. Vorher gibt es jedoch noch eine Art Ritual: Bei einer Pressekonferenz in Berlin stellt sie sich den Fragen der Parlamentsjournalisten und nimmt Stellung zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik. So wird sie wohl auf den Sparkurs, die Bundeswehrreform und den Zustand der CDU eingehen. Außerdem zieht sie eine Zwischenbilanz nach neun Monaten schwarz-gelber Koalition.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.