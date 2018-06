FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Donnerstagmorgen kaum von seinen Kursverlusten am Vortag erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,2781 US-Dollar. Ein Dollar war 0,7822 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch noch auf 1,2817 (Dienstag: 1,2844) Dollar festgesetzt.

Der Euro zeige sich zum Dollar trotz der kritischen Äußerungen von US-Notenbankchef Ben Bernanke vom Vorabend zum Konjunkturausblick der USA geschwächt, sagte Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. Ein baldiger Anstieg über die wichtige Hürde bei 1,30 Dollar sei nicht wahrscheinlich. Auf fundamentaler Seite bestehe kein größeres Überraschungspotenzial. Insbesondere die Marktschätzungen für die US-Daten erschienen hinreichend pessimistisch.