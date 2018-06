Inhalt Seite 1 — Flipboard macht iPad zum Heft fürs «Social Web» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/Palo Alto (dpa) - Das iPad ist schick, manchmal auch praktisch - aber so viel Neues haben die mehr als drei Millionen Käufer bislang noch nicht entdeckt. Das hat sich jetzt geändert:

Die für den flachen Tablet-Computer von Apple entwickelte Anwendung Flipboard macht es möglich, das «Social Web» mit Twitter, Facebook und Nachrichten auf die gleiche Weise durchzublättern wie eine Zeitschrift.

Die Statusmeldungen und sonstigen Mitteilungen bei Twitter und Facebook werden bisher in langen Listen angezeigt. Das Flipboard ordnet diese Informationen auf einer Magazinseite an, zweispaltig und in einem aufgelockerten Layout. Wenn ein Facebook-Eintrag oder ein Tweet, also eine Twittermeldung, einen Link auf ein Foto, ein Video oder eine Webseite enthält, werden diese Inhalte mit in die Flipboard-Seite eingebunden. Somit sieht der Leser auf einen Blick sehr viel mehr als nur die dürre 140-Zeichen-Botschaft mit ihren oft kryptischen Hyperlinks.

Flipboard bezeichnet sich als weltweit erstes Magazin fürs «Social Web». Zwar gibt es bereits andere Versuche, aus Twitter-Beiträgen eine Art Social-Media-Zeitung zu erstellen, etwa die Web-Anwendung Twittertim.es. Auch nützliche Apps für RSS-Reader vermitteln eine Magazin-Erfahrung - mit Hilfe der RSS-Technik können individuelle Sammlungen von aktuellen Informationen unterschiedlicher Web-Angebote erstellt werden.

Das intuitive Umblättern, ein übersichtliches Layout und die ansprechende Darstellung von Fotos bringen Flipboard aber besonders nah an die Lese-Erfahrung von gedruckten Medien heran. Der Vorstandschef des gleichnamigen Unternehmens, Mike McCue, erklärte zum Start der Anwendung: «Wir sind überzeugt, dass die zeitlosen Prinzipien von Print das Rauschen in den Sozialen Medien verringern können und ihren optischen Reiz verstärken.»

Seit der Ankündigung von Apple-Chef Steve Jobs im Januar blicken die Medien mit begehrlichen Augen aufs iPad - der verglichen mit einem Smartphone sehr viel größere Bildschirm ermöglicht eine lesefreundliche Anzeige von Texten. «Elektronische Lesegeräte gehören zu den Hoffnungsträgern der Zeitungsbranche», erklärte unlängst der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Dietmar Wolff. Mit der Einführung des iPads habe das Publizieren auf dem elektronischen Display eine neue Dimension erreicht. In den Verlagen werde intensiv an Inhalten, Design und Vermarktungsmodellen gearbeitet.

Das Flipboard-Magazin wird allerdings nicht von Redaktionen zusammengestellt, sondern von den Nutzern - also von allen, die ich in meinen persönlichen Kreis von Kontakten aufgenommen habe. Sie verweisen zwar oft auf Angebote von Online-Medien. Doch mit Flipboard dürfte der Druck auf die Medienverlage weiter zunehmen, mit eigenen attraktiven Angeboten ihr Publikum zu sichern und damit Abo- oder Werbeeinnahmen zu erzielen.