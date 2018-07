Osnabrück (dpa) - Die SPD-Landtagsfraktion in Niedersachsen wirft der Landesregierung schwere Versäumnisse vor. Hintergrund sind die mutmaßlichen Misshandlungen Osnabrücker Kinder auf der Insel Ameland. SPD-Vize-Fraktionschef Uwe Schwarz kritisierte in der «Neuen Osnabrücker Zeitung», dass sich die CDU/FDP-Regierung aus der Fort- und Weiterbildung von Jugendleitern fast komplett zurückgezogen habe. In einem Feriencamp auf der Insel Ameland sollen mehrere Jungen von anderen Jugendlichen sexuell schwer misshandelt worden sein.

