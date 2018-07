Kiel (dpa) - Den deutschen Finanzbehörden ist wieder eine Steuer- CD angeboten worden. Das berichtet die «Süddeutsche Zeitung». Demnach soll die CD Daten von hunderten mutmaßlichen Steuerhinterziehern aus Deutschland enthalten, die bei der Liechtensteinischen Landesbank insgesamt 500 Millionen Euro versteckt haben sollen. Die CD sei bereits vor Monaten der Finanzverwaltung in Schleswig-Holstein angeboten worden. Die Behörde in Kiel will die CD offenbar nach einer Stichproben-Analyse auch kaufen.

