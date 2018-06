Den Haag (dpa) - Ist die Unabhängigkeit des Kosovo rechtmäßig? Diese Frage soll nun geklärt werden. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag veröffentlicht heute sein Gutachten dazu. Es war auf Antrag Serbiens mit einer knappen Mehrheit der UN-Vollversammlung bei der höchsten Rechtsinstanz der Vereinten Nationen in Auftrag gegeben worden. Die Regierung in Belgrad hofft mit Hilfe des Gutachtens bei den Vereinten Nationen eine Resolution durchsetzen zu können, die neue Verhandlungen über den Status des Kosovos verlangt.

