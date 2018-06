Berlin (dpa) - Die Hitze-Pannen in Zügen der Deutschen Bahn beschäftigen die Verkehrsexperten des Bundestages. Bahnchef Rüdiger Grube ist mit den Mitgliedern des Verkehrsausschusses in Berlin zu einem Gespräch zusammengekommen. Auch Verkehrsminister Peter Ramsauer und der Präsident des Eisenbahn-Bundesamtes, Gerald Hörster, nehmen daran teil. Der Ausschussvorsitzende Winfried Hermann von den Grünen erwartet von Grube einen Bericht über den Stand der Dinge. Vor kurzem waren die Klimaanlagen in rund 50 Fernzügen ausgefallen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.