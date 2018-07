Berlin (dpa) - Die Linkspartei darf vom Verfassungsschutz beobachtet werden - und will das mit aller Macht stoppen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts in Leipzig sei ein Freibrief für den Verfassungsschutz und stelle alle Abgeordneten der Linkspartei unter Generalverdacht, sagte Linken-Chef Klaus Ernst in Berlin. Man werde mit allen juristischen und politischen Mitteln dagegen vorgehen, kündigte er an. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Fall des Linken-Politikers Bodo Ramelow geurteilt, dass öffentlich zugängliche Informationen über ihn gesammelt werden dürfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.