Washington (dpa) - Der US-Senat hat die Arbeit an einem umfassenden Klima- und Energiegesetz vertagt. Stattdessen soll jetzt an einer abgespeckten Vorlage gearbeitet werden, die unter anderem Konsequenzen aus der Öl-Katastrophe im Golf von Mexiko zieht. Dieser Schritt sei enttäuschend, sagte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Harry Reid. Es gebe in der Kongresskammer aber nicht die nötige Mehrheit für ein Gesetz, das etwa bindende Obergrenzen für Treibhausgase vorsieht. Demokraten und das Weiße Haus halten aber weiter am Ziel eines umfassenden Energie-und Klimagesetzes fest.

