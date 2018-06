London (dpa) - Nach reichlich Alkoholkonsum und etlichen Ausfällen im Vollrausch in der Vergangenheit hat der britische Musiker Paul Weller inzwischen angeblich aufgehört zu trinken. Das meldet die Boulevardzeitung «The Sun» im Internet.

Aus dem Umfeld des 52- Jährigen heißt es, er führe schon «seit zwei oder drei Monaten» ein Leben in Nüchternheit, was ihm durchaus gefalle. Auch Take That wollen sich im übrigen entschlossen haben, auf Tour im nächsten Jahr auf alkohol-geschwängerte Backstage-Partys komplett zu verzichten.