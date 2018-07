Inhalt Seite 1 — Starker Ifo-Index beflügelt Dax Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag dank eines überraschend starken Ifo-Geschäftsklimaindex den dritten Tag in Folge zugelegt.

Während gute Unternehmenszahlen sowohl von Adidas als auch aus den USA zusätzlich stützten, dämpfte die Anspannung der Anleger unmittelbar vor den lange erwarteten Ergebnissen des Banken-Stresstests die Kauflaune. Der Leitindex schloss 0,39 Prozent höher bei 6166,34 Punkten. Auf Wochensicht konnte er damit - vor allem dank der deutlichen Gewinne vom Donnerstag - um 2,09 Prozent zulegen. Für den MDax ging es am Freitag um 1,03 Prozent auf 8500,73 Punkte hoch und der TecDax gewann 0,33 Prozent auf 786,30 Punkte.

Der Ifo-Index war im Juli so stark gestiegen wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. «Die deutsche Wirtschaft ist wieder in Partylaune», kommentierte Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn. Marktanalyst Jochen Intelmann von der Hamburger Sparkasse sagte: «Der sensationelle Ifo hat neuen Mut gegeben.» Damit seien die Sorgen vor einem Rückfall in die Rezession vom Tisch. Ähnlich äußerte sich Analyst Patrick Pflüger von IG Markets, der «ein deutliches Signal für die Fortsetzung der konjunkturellen Erholung» sah. Dazu kämen die starken Zahlen von US-Unternehmen wie Ford und McDonald's.

Bankenwerte schlossen vor den Stresstest-Ergebnissen uneinheitlich. Deutsche Bank gewannen moderate 0,12 Prozent auf 49,750 Euro, wogegen Commerzbank um deutliche 1,96 Prozent auf 6,442 Euro zulegten. Im MDax büßten Postbank 0,13 Prozent auf 23,300 Euro ein.

Dank starker vorläufiger Zahlen gewannen Adidas-Aktien 2,17 Prozent auf 42,555 Euro. Dem Sportartikelhersteller war im zweiten Quartal unter anderem dank der Fußball-Weltmeisterschaft ein deutlicher Umsatz- und Gewinnsprung gelungen. Im Sog dessen ging es auch für die Titel des Konkurrenten Puma um 2,90 Prozent auf 235,65 Euro hoch. BASF-Titel erhielten Rückenwind von guten Zahlen des niederländischen Konkurrenten Akzo Nobel und gewannen 1,57 Prozent auf 46,710 Euro.

Ebenfalls nach der Bilanzvorlage rückten Papiere von Leoni um 2,43 Prozent auf 22,800 Euro vor. Aktien des Stahlkonzerns Klöckner & Co (KlöCo) stiegen dank eines positiven Analystenkommentars um satte 4,06 Prozent auf 16,130 Euro.

Der EuroStoxx 50 ging 0,18 Prozent höher bei 2719,13 Punkte ins Wochenende. In Paris schloss der Cac-40 ebenfalls etwas im Plus, wogegen der Londoner FTSE 100 minimale Verluste verzeichnete. Der New Yorker Dow Jones stand zum europäischen Handelsschluss moderat höher.