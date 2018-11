Berlin (dpa) - Der deutsche Bankenverband erwartet vom Stresstest zur Krisentauglichkeit europäischer Banken ein beruhigendes Signal für die Märkte.

Das europäische Bankensystem sei in besserer Verfassung als viele erwarteten, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Manfred Weber, am Freitag im Deutschlandfunk. Er bescheinigte den deutschen Banken insgesamt gute Noten. «Da bin ich zuversichtlich, dass die deutschen Banken insgesamt gesehen gut abschneiden werden.»

Zu einzelnen Banken wollte sich Weber nicht äußern. Auch zu den Spekulationen, dass der Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate (HRE) durchgefallen ist, wollte er nichts sagen. Weber verwies auf die Veröffentlichung der Stresstestergebnisse für die 91 teilnehmenden europäischen Banken am heutigen Freitag um 18.00 Uhr.

Weber wies ausdrücklich Kritik zurück, der Stresstest sei nicht streng genug. Von «weichgespült» könne keine Rede sein, das Szenario sei ernst zu nehmen. Schließlich werde unterstellt, dass Europa erneut in eine tiefe Rezession rutsche und es am Markt für Staatsanleihen erhebliche Probleme geben könne, obwohl ein 750- Milliarden-Euro-Rettungsschirm gespannt worden sei. «Wir haben das Jahr Drei einer gravierenden globalen Wirtschafts- und Finanzkrise.» Im Mai sei die Schuldenkrise in einigen Euro-Ländern hinzukommen. «Das Vertrauen ist seither an den Märkten noch nicht vollständig wieder zurückgekehrt.»

Bei den Banken, die den Test bestehen, könne man davon ausgehen, dass dort genügend Kapital vorhanden sei, um weitere Belastungsproben auszuhalten, betonte Weber. Die Banken hätten inzwischen einiges getan. So hätten die Banken ihr Risikomanagement verbessert und verfügten über eine höhere Liquidität und mehr Kapital. «Wir sind auf einem gutem Weg, ... die richtigen Lehren aus der Krise zu ziehen.» Noch besser wäre es, international koordiniert vorzugehen.