New York (dpa) - Positive Ergebnisse des Stresstests für europäische Banken haben die Börsenstimmung an der Wall Street weiter hoch gehalten. Der Dow knüpfte an seine Vortagesrally an und kletterte um weitere 0,99 Prozent auf 10 424,62 Punkte. Der Euro kletterte im US-Handel nach Veröffentlichung der Stresstest- Ergebnisse wieder über die Marke von 1,29 US-Dollar.

