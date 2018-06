Córdoba/Herdecke (dpa) - Nach dem Fund einer Kinderleiche in Südspanien ist der Vater eines vermissten fünfjährigen Jungen aus Herdecke im Ruhrgebiet nach Andalusien gereist. Er sei bereits in Córdoba eingetroffen, sagte die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises. Der Mann lebe getrennt von seiner Frau in Dortmund. Bei Durchsuchungen der Wohnung von Mutter und Sohn in Herdecke habe es keine Hinweise auf ein Verbrechen gegeben, das seinen Ausgang dort genommen haben könnte. Der Junge war tagelang vermisst. Jetzt wurde in der Nähe eines Stausees eine Kinderleiche gefunden.

