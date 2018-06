Villingen (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten SC Freiburg mit 2:1 gewonnen. Beide Tore für die Bremer erzielte in Villingen Markus Rosenberg. Daniel Caligiuri hatte die Breisgauer zunächst in Führung gebracht. Werder blieb damit im fünften Testspiel der Saisonvorbereitung ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Schaaf absolviert zurzeit ein Trainingslager in Donaueschingen, während die Freiburger morgen ihr einwöchiges Camp in Schruns in Österreich beziehen.

