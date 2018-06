Inhalt Seite 1 — Trauer und Entsetzen nach Tragödie von Duisburg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Duisburg (dpa) - Die Loveparade von Duisburg endete am Samstag in einer beispiellosen Katastrophe. Mindestens 18 Menschen starben am späten Nachmittag bei einer Massenpanik in einem Tunnel vor dem Veranstaltungsgelände.

Rund 80 weitere Raver wurden zum Teil schwer verletzt. Bundespräsident Christian Wulff forderte eine rückhaltlose Aufklärung der Tragödie. Schon vor dem Unglück hatten Raver die Polizei vor einem Nadelöhr beim zentralen Zugang gewarnt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und viele weitere Politiker zeigten sich geschockt.

Unter dem Motto «The Art of Love» hatten ab 14.00 Uhr nach Polizeiangaben mehrere hunderttausend und nach Angaben von Stadt und Veranstaltern 1,4 Millionen Technofans auf dem Musikfest gefeiert und getanzt, das erstmals auf einem abgeschlossenen alten Bahngelände stattfand. Kurz vor dem Unglück gegen 17.00 Uhr drängten sich Tausende Menschen in dem Tunnel - laut Augenzeugen «wie in einem Hexenkessel».

Letztlich ausgelöst wurde die Massenpanik nach Polizeiangaben von mehreren Jugendlichen, die eine gesperrte schmale Nottreppe und ein Lautsprechergerüst hochgeklettert und dann in die Tiefe gestürzt waren. In dem Tunnel spielten sich dramatische Szenen ab. «Überall lagen Menschen auf dem Boden herum. So stelle ich mir Krieg vor», sagte ein Augenzeuge dem Nachrichtensender n-tv. Rettungskräfte versuchten Menschen zu reanimieren. Notfallseelsorger kümmerten sich um geschockte Besucher. 16 Raver starben noch am Unglücksort, zwei weitere später im Krankenhaus.

Der Erfinder der Loveparade, Dr. Motte, gab den Veranstaltern die Schuld für die Katastrophe: «Die haben einen krassen Management-Fehler begangen. Wie kann man denn Menschen nur durch einen einzigen Zugang auf das Gelände lassen. Das ist ein Skandal», sagte der DJ dem «Berliner Kurier».

Mehr als eine halbe Stunde vor dem Unglück hatten Augenzeugen nach eigenen Angaben die Polizei vor der Gefahr gewarnt. «Meine Freundin und ich haben schon kaum mehr Luft mehr bekommen und haben die Ellbogen ausgefahren, um noch wegzukommen», sagte der 21-jährige Raver Fabio der dpa. «Anschließend haben wir die Polizei alarmiert und gesagt, dass es im Tunnel gleich zur Massenpanik kommen wird.» Passiert sei aber erst einmal nichts.

Auch ein anderer Augenzeuge kritisierte, die Veranstalter seien vermutlich nicht richtig auf die Menschenmassen vorbereitet gewesen. «Das war programmiertes Chaos», sagte er: «Der Tunnel ließ keine Fluchträume zu.»