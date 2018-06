Washington (dpa) - Der Untergang ereignete sich ausgerechnet am «Earth Day», dem Gedenktag gegen die Umweltzerstörung. Zwei Tage lang hatte im Golf von Mexiko eine Öl-Bohrinsel wie eine riesige Fackel gebrannt. Dann versank die Plattform «Deepwater Horizon» am 22. April in den Fluten.

Mit dem Untergang begann nach den Worten von US- Präsident Barack Obama die «schlimmste Umweltkatastrophe, der sich Amerika je stellen musste».

Selbst drei Monate danach ist unklar, was genau ganz am Start - an jenem 20. April - geschah. Wie es zu den verheerenden Explosionen auf der Plattform kommen konnte, auf der über 120 Männer gearbeitet hatten. Nach Zeugenaussagen drängte der Mieter der Anlage, der britische Öl-Konzern BP, sie die Bohrarbeiten hastig abzuschließen. Sie übersahen ein Leck im Bohrloch, Gas strömte aus und entzündete sich.

Schnell war deutlich: Hier nimmt eine schwere Ölpest ihren Lauf. Als die Plattform sank, riss in rund 1500 Meter Meerestiefe ein Steigrohr auf. Nach Schätzung der US-Regierung schossen seitdem jeden Tag bis zu 8200 Tonnen Rohöl aus der BP-Quelle ins Wasser. Genaue Zahlen sind nicht bekannt.

Doch bewahrheiten sich schlimmste Befürchtungen der US-Regierung, sind bereits rund 700 000 Tonnen der rostbraunen, schmierigen Masse in einer gewaltigen Fontäne aus dem Meeresboden geschossen. Manche Wissenschaftler sprechen sogar von einer Million. Nur etwa 100 000 Tonnen konnte BP abfangen und auf Schiffe leiten.

Wohl erst im August kann das Loch mit Entlastungsbohrungen endgültig gestopft werden. Sie gehen bis zum Ursprung der Quelle - 4000 Meter unter dem Meeresboden. Und unabhängig davon, wie alle weiteren Hilfsmaßnahmen bis dahin laufen: Die Ölpest dürfte als weltweit bislang schlimmste in die Geschichte eingehen. Beim bis dahin größten Bohrinsel-Unfall der «Ixtoc» 1979 vor Lateinamerika gelangte etwa eine halbe Million Tonnen - ebenfalls - in den Golf von Mexiko.

Zum Vergleich: Nach der Havarie des Tankers «Exxon Valdez» vor der Küste Alaskas 1989 reichten rund 40 000 Tonnen, um das Ökosystem für Jahre zu schädigen. Bis heute hat sich die Region nur oberflächlich erholt.