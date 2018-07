Contador vor Tour-Gesamterfolg - Cancellara siegt

Pauillac (dpa) - Alberto Contador steht vor seinem dritten Gesamtsieg bei der Tour de France. Der Spanier baute am Samstag im Einzelzeitfahren von Bordeaux nach Pauillac seine Führung vor Verfolger Andy Schleck aus und geht am Sonntag mit 39 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Luxemburger in das letzte Teilstück nach Paris. Den Tagessieg über die 52 Kilometer sicherte sich in 1:00:56 Stunden Zeitfahrspezialist Fabian Cancellara aus der Schweiz, der bereits den Prolog gewonnen hatte. Der Deutsche Tony Martin verpasste als Zweiter seinen ersten Etappenerfolg bei der Tour mit 17 Sekunden Rückstand nur knapp.

Mayer verpasst Finale am Rothenbaum

Hamburg (dpa) - Der Bayreuther Florian Mayer ist im Halbfinale der German Open in Hamburg ausgeschieden. Der 26-jährige Tennisprofi verlor am Samstag vor 8000 Zuschauern in 1:42 Stunden gegen Andrej Golubjew aus Kasachstan mit 6:7 (6:8), 4:6. Damit verdiente sich der Davis-Cup-Spieler bei dem mit 1,1 Millionen Euro dotierten Traditionsturnier am Rothenbaum ein Preisgeld von 48 500 Euro. Im Finale am Sonntag (14.00 Uhr) steht Golubjew Wimbledon-Doppelsieger Jürgen Melzer gegenüber. Der Österreicher setzte sich mit 6:4, 6:2 gegen den Italiener Andreas Seppi durch.

DFB-Elf im U 20-WM-Halbfinale: 2:0 gegen Nordkorea

Bochum (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen können bei der U 20-Weltmeisterschaft im eigenen Land weiter vom Titel träumen. Die Auswahl von Trainerin Maren Meinert zog am Samstag mit einem 2:0 (1:0)-Sieg in Bochum gegen Nordkorea ins Halbfinale ein. Vor 16 946 Zuschauern sicherten Alexandra Popp (43.) mit ihrem siebten Turniertor und Sylvia Arnold (70.) den verdienten Erfolg gegen die Asiatinnen. Am kommenden Donnerstag (15.30 Uhr) spielt die DFB-Elf in Bochum gegen Mexiko oder Südkorea um den Einzug ins Finale. Das zweite Halbfinale bestreitet Kolumbien, das sich 2:0 gegen Schweden durchsetzte, gegen Titelverteidiger USA oder Nigeria.

Drittliga-Favoriten geben sich keine Blöße