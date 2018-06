Inhalt Seite 1 — Chronologie: Tote bei Massenveranstaltungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Ob Rockkonzerte, Sportveranstaltungen oder religiöse Feste - bei Massenveranstaltungen sind weltweit schon Tausende Menschen ums Leben gekommen. Einige Fälle:

März 2010: Bei einer Massenpanik in einem nordindischen Tempel werden mindestens 63 Menschen zu Tode getrampelt. Die meisten der Opfer sind Frauen und Kinder.

Februar 2010: Im malischen Timbuktu finden 26 Menschen den Tod, als eine große Menschenmenge durch die Straßen zieht, um den Geburtstag des Propheten Mohammed zu feiern. Panik bricht aus, als Gerüchte die Runde machen, dass Rebellen die Stadt angreifen.

Oktober 2008: Mindestens 19 Jugendliche kommen in einer Diskothek in Tansania ums Leben. Es waren etwa 400 Kinder und Jugendliche in dem Lokal, das nur für halb so viele Gäste zugelassen ist.

Februar 2008: Bei einem Rockkonzert in Indonesiens Hauptstadt Jakarta werden mindestens zehn Menschen zu Tode getrampelt.

Oktober 2001: Als eine 7000-köpfige Menschenmenge in eine mit 25 000 Besuchern bereits überfüllte Stierkampfarena in Venezuela drängt, kommt es zur Panik. Unter den 14 Toten sind 10 Kinder, 57 Menschen werden verletzt.

Mai 2001: Bei einem Fußballspiel in Ghana werfen verärgerte Fans Plastiksitze auf das Spielfeld. Als die Polizei Tränengasgranaten abfeuert, kommt es zur Katastrophe: 126 flüchtende Besucher werden totgetrampelt. Die Tore des Stadions, in dem sich 70 000 Menschen aufhielten, waren verschlossen.