Bad Honnef (dpa) - Im Fall einer toten Neunjährigen in Bad Honnef hat die Polizei heute erneut die Pflegeeltern des Mädchens vernommen. Es besteht der Verdacht, dass das Kind durch Fremdverschulden ums Leben kam. Anna lag bewusstlos in der Badewanne, als die Rettungskräfte am Donnerstagabend eintrafen. Ihr Körper war mit blauen Flecken übersät. Das Mädchen war ertrunken. Die genauen Todesumstände sind aber noch unklar. Die Bonner Oberstaatsanwalt will am Nachmittag über den Stand der Ermittlungen informieren.

