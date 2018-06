München/Wiesbaden (dpa) - VW-Chef Martin Winterkorn macht einer Umfrage unter Führungskräften zufolge derzeit den besten Job als Konzernlenker in Deutschland.

Der Manager verdrängte Deutsche Bank- Chef Josef Ackermann von dessen Spitzenplatz in der Studie «Manager nach Noten», die der Unternehmensberater und IT-Dienstleister Manfred Niedner am Sonntag veröffentlichte.

Schlusslicht des Rankings ist erneut Allianz-Chef Michael Diekmann. Für die Rangliste fragt Niedner zweimal im Jahr 1000 deutsche Führungskräfte nach deren Meinung über 15 ausgewählte Vorstandschefs und bittet um Schulnoten von 1 bis 6.

Winterkorn verbesserte sich mit der Note 2,3 deutlich (Dezember 2009: 3,1). «Mit der Übernahme von Porsche ist ihm sein Meisterwerk gelungen», sagte Niedner. Ackermann fiel auf Platz drei, direkt hinter dem VW-Chef rangiert diesmal Linde-Chef Wolfgang Reitzle. Viele Top-Manager müssen sich mit Noten um die 3 herum begnügen, die Bewertungen fielen unterdurchschnittlich aus. «Die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise sind noch nicht überwunden, die Wahrnehmung der Performance von Top-Managern ist weiterhin kritisch», sagte Niedner.

Den letzten Platz belegte zum dritten Mal in Folge Allianz-Chef Michael Diekmann. Der Manager sei in der Öffentlichkeit so gut wie nicht sichtbar. «Diese Abstinenz in Zeiten der Finanzkrise ist für viele Führungskräfte offensichtlich nicht nachvollziehbar», sagte Niedner. Vorletzter ist der neue Eon-Chef Johannes Teyssen, der von den Führungskräften keine Vorschusslorbeeren erhalten habe.