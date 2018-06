Hamburg (dpa) - Rund 15 Jahre nach dem ersten Teil des Pixar-Films geht die Geschichte weiter: Andy ist inzwischen ein junger Mann. Sein Interesse an Spielzeug ist abgeflaut, außerdem wartet das College auf ihn. Durch ein Versehen werden die Toys samt Cowboy Woody einem Kindergarten gespendet, der sich als Hort des Horrors entpuppt.

Die Spielzeugkumpanen schmieden einen Plan, wie sie da wieder ausbrechen können. Der dritte Teil der Animationsabenteuers wird in vielen Kinos in 3D gezeigt - ist aber in jedem Fall anrührende, rasante, spannende und beste Kinounterhaltung. Regie hat Lee Unkrich geführt.

(Toy Story 3, USA 2010, 103 Min., FSK o. Al., von Lee Unkrich)

www.toy-story-3.de