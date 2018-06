Hamburg (dpa) - Ben (Robert Gwisdek) kommt mit der Tatsache, dass er seit einem Unfall im Rollstuhl sitzen muss, nicht klar. Seinen Frust lässt er unter anderem an seinem Zivi Christian (Jacob Matschenz) aus. Als die Studentin Annika (Anna Brüggemann) in das Leben der beiden tritt, verlieben sich sowohl Ben als auch Christian in sie.

Annika mag beide und kann sich nicht für einen entscheiden. Dies wird insbesondere für Ben zu einer Herausforderung der besonderen Art. Die Dreiecksgeschichte gerät unter der Regie von Dietrich Brüggemann zu einem eindrucksvollen Drama. Das Drehbuch verfasste Brüggemann mit seiner Schwester Anna, die gleichzeitig Studentin Annika spielt.

(Renn, wenn du kannst, Deutschland 2010, 116 Min., FSK ab 12, von Dietrich Brüggemann, mit Robert Gwisdek, Anna Brüggemann, Jacob Matschenz)

www.rennwenndukannst.de