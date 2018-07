Hamburg (dpa) - Irgendwann in der Zukunft ist es einer intelligenten Gruppe mit High Tech-Ausstattung gelungen, in das Unterbewusstsein von Menschen einzusteigen, während sie träumen. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio, "Shutter Island") ist einer dieser Diebe, der auf diesem Weg fremde Ideen stiehlt.

Er wird auf der ganzen Welt gesucht und hat die Aussicht auf ein normales Leben vertan. Bis er doch noch eine Chance bekommt: Wenn er es schafft, eine Idee in das Unterbewusstsein seines Opfers einzupflanzen, also quasi das Gegenteil von dem, was er zuvor gemacht hat, dann kann er in die Normalität zurück kehren. Regisseur Christopher Nolan ("The Dark Knight") bringt einen Thriller in die Kinos, der nicht nur visuell sehr viel zu bieten hat, sondern auch durch sein Schauspielerensemble überzeugt.

(Inception, USA, Großbritannien 2010, 148 Min., FSK o. A., von Christopher Nolan, mit Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt)

