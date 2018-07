Ofenbach (dpa) - Heute kann es bei starker Bewölkung anfangs im Osten noch etwas regnen oder schauern. In den anderen Gebieten ist es wechselnd bewölkt. Vor allem am Nachmittag kommen im Westen wieder Schauer auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte.

Mit Höchstwerten zwischen 18 und 22 Grad wird es nur mäßig warm. Der Wind weht mäßig, im Norden und Osten frisch und stark böig aus Nordwesten. In der Nacht zum Montag gibt es in der Westhälfte teils schauerartigen oder auch gewittrigen Regen, in der Osthälfte ist es teils wolkig, teils auch klar und es bleibt trocken. Die Luft kühlt auf 15 bis 10 Grad ab, so der DWD.